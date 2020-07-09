Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi 4,4 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Deprem saat 23.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vali Baruş: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.