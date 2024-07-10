Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Deprem 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"3 ihbar incelendi, olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."