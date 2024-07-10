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Türkiye
TRT Haber 10.07.2024 13:02

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Deprem 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

"3 ihbar incelendi, olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

 

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