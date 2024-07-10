Çok Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2024 12:35

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediliyor.

15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Daha önce de Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

ETİKETLER
15 Temmuz İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmaray Ulaşım Şehir Hatları
Sıradaki Haber
Yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü, müezzin yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Bakan Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz
13:49
2 kez kırmızı ışıkta ihlali yaptı, otomobille çarpıştı
13:45
Sıcaklarla seviyesi düşen Nilüfer Gölü'ne günlük 10 ton su aktarılacak
13:46
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katında yangın
13:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' paylaşımı
13:20
Antalya'da 5 bin 807 sahte parfüm ele geçirildi
15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor
15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor
FOTO FOKUS
15 yaşındaki milli okçunun 13 madalyası var
15 yaşındaki milli okçunun 13 madalyası var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ