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Türkiye
AA 10.07.2024 12:38

Yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü, müezzin yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu, kopan parçaların isabet ettiği müezzin hafif yaralandı.

Yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü, müezzin yaralandı
[Fotograf: İHA]

Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akkoyunlu Cami'nin minaresine, cemaatin akşam namazından çıktığı sırada yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle minarenin üstündeki paratoner, alem, bazı taş ve demir parçaları caminin bahçesine düştü.

Minareden kopan taş ve molozların isabet ettiği müezzin Muhammet Akbaba, başından hafif yaralandı.

Çevredekiler tarafından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaba, tedavi edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Müezzinin başına 4 dikiş atıldı

Belediye ekipleri de molozların kaldırılması için çalışma yürüttü.

Akbaba, minareye yıldırım isabet etmesiyle korkuya kapıldıklarını söyledi.

Minarede hasar oluştuğunu anlatan Akbaba, "Evimize dönüyorduk. Büyük bir ışık hüzmesi üzerimize geldi. Kafamı yukarı kaldırdığımda başıma taş düştü ve yere yığıldım. Çevredekiler hastaneye götürdü. Başıma 4 dikiş atıldı. Minaremizde paratonerin olması avantaj oldu" dedi.

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