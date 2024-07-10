Çok Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.07.2024 12:51

Akdeniz'in derinliklerinde köpek balığı sürüsüyle karşılaştılar

Hatay'da dalgıç Akın Rıdvanoğlu ve arkadaşları Karamağara bölgesinde dalış gerçekleştirdi. Camgöz cinsi köpek balığı sürüsü ile karşılaşan dalgıç grubu onları görüntülemeyi başardı.

Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da bir çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.

Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.

Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu, "Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Balıkesir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Bakan Yaşar Güler: Bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz
13:49
2 kez kırmızı ışıkta ihlali yaptı, otomobille çarpıştı
13:45
Sıcaklarla seviyesi düşen Nilüfer Gölü'ne günlük 10 ton su aktarılacak
13:46
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katında yangın
13:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' paylaşımı
13:20
Antalya'da 5 bin 807 sahte parfüm ele geçirildi
15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor
15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor
FOTO FOKUS
15 yaşındaki milli okçunun 13 madalyası var
15 yaşındaki milli okçunun 13 madalyası var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ