Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-17
Saat:02:53:23 TSİ
Enlem:37.932 N
Boylam:37.973 E
Derinlik:10.02 km
Detay:https://t.co/66bqyWSK2s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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