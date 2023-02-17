10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.