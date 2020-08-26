Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin 200 kök Hint keneviri, 1 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.