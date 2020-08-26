Haber Giriş: Kaynak: DHA
Malatya'da 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ'da Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3 bin 200 kök Hint keneviri, 1 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: malatya Malatya İl Jandarma Komutanlığı hint keneviriSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
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