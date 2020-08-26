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Adana'da 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis, bir depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, operasyon düzenledikleri depoda 142 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: kaçak akaryakıt Adana İl Emniyet Müdürlüğü AdanaSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:00
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