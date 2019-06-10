İstanbul Beşiktaş'ta 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Otoyolda makas atarak ilerleyen araç, 3'ü çocuk 4 kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'taki cinayet gibi kazanın ardından İstanbul polisi harekete geçti, güvenlik kameraları incelendi.

Makas atan aracı kullanan ve onların kaçmasına yardım eden 3 kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Araçta bulunan Abdülsamet Topçi Burdur'da yakalandı. Silahlı yağma suçundan da aranan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Topçi'nin kazayla ilgili ifadesi ise SEGBİS üzerinden alındı. Detaylara TRT Haber ulaştı.

Topçi ifadesinde, "Anadolu yakasında bir restorana gittik. Alkol aldım... 3-4 gibi yemek yediğimiz yerden ayrıldık. Babam ve arkadaşları bizi takip ediyordu.. Çarpma sonrası babam bize yetişti. Babama beni alıp götürmesini söyledim. Yusuf Arıboğan’ın da nerede olduğunu bilmiyorum." dedi.

2 şüpheli tutuklandı, makas atan sürücü aranıyor

Abdülsamet Topçi, çıkarıldığı mahkemece kazayla ilgili olarak da tutuklandı.

Topçi'nin babası Mehmet Topçi ise İstanbul'da gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede kaza öncesi alkol aldıklarını söyledi.

Adliyeye sevk edilen baba Topçi, "Suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçta bulunan kadın zanlı da polise ifade verdi. Yusuf ve Abdülsamet'in yakalanmaması için kod adı verdiğini söyledi.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan suç kaydı olan ve kazadan sonra yaralı olarak kaçan sürücü Yusuf Arıboğan'ı polisin yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber