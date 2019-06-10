Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde, tepenin başında bir ev...

Her şey normal görünse de farklı tarafı, evin kendi etrafında dönmesi.

Ev sahibi Yavuz Peker'in maksadı, satın aldığı araziyi 360 derece görebilmek.

Evinin tam tur dönmesiyle hem günün yorgunluğunu attığını hem de arazisini izlediğini söyleyen Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bahçelerimizin birbirinden kopuk olması dolayısıyla en yüksek tepede böyle bir keyif evi veyahut da bir çalışma evi olarak düşündüm. Çünkü döndüğü zaman bütün bahçeleri görme olanağım var. Burada ciddi bir yük taşıyan büte bilya üzerinde dönüyor. O da özel yapım bir bilya. Ufacık 500 vatlık bir motor tarafından hareketlendiriliyor. Ağırlığı 70 ton."

Ev 1 saatte tam tur dönüyor

104 metrekarelik ev, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor.

300 bin liraya mal olan yapı, 3 ayda tamamlanmış.

Hızı ayarlanabilen ev, 1 saatte tam tur dönebiliyor.

Kaynak: TRT Haber