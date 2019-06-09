TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen Yusuf A'nın kullandığı 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücü Yusuf A. ve yanındaki Abdülsamet T, arkalarından gelen Abdülsamet T'nin babası Mehmet T'nin kullandığı 34 JF 3804 plakalı otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 9 yaşındaki Hiranur Özçelik ve 8 yaşındaki Yahya Özçelik'in cenazeleri ise morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile 8 yaşındaki Yusuf Eray da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abdülsamet Topçi Burdur’da yakalandı

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet Topçi Burdur'da, babası Mehmet Topçi ise Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet Topçi işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet Topçi çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada ölen 3 kişi Muş'ta toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğu Muş'un Hasköy ilçesinde defnedildi

Cenazelerin defnedileceği mezarlıkta toplanan Özçelik ailesinin yakınları ile ilçe sakinleri, ölenler için ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Anne ve iki çocuğunun cenazesi Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, mezarlıkta yaptığı açıklamada, kazanın ilçeyi yasa boğduğunu söyledi.

İlçe halkı olarak derin bir acı yaşadıklarını belirten Karayel, "Büyük üzüntü içindeyiz. Dün yaşanan elim kazada 4 masum can hayatını hiç yere kaybetti. Tek ümidimiz ve tesellimiz kazaya neden olan caninin güvenlik güçleri tarafından bulunması ve cezasının verilmesidir. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden aynı aileden 8 yaşındaki Yusuf Eray'ın ise Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA