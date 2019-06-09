Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için yeni bir uygulama başlattı. "Atlı Orman Koruma" adındaki uygulamada pilot olarak İstanbul Belgrad Ormanları seçildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu uygulamadan alınacak başarıya göre sistemin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu bilgisi yer aldı.

İlk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği belirtilen açıklamada, atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı vurgulandı.

Ekip 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluşuyor

Atlı koruma ekipleri, orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara ise 1 ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurları at biniciliği sertifikası aldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını anlatan Pakdemirli, "Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA