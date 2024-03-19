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Türkiye
TRT Haber 19.03.2024 08:11

"Mahzen" operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildi: 25 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

"Mahzen" operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildi: 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da "Mahzen-13” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli gözaltına alındı.

"Suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız"

Suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları, esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları, silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları, 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları, silah ticareti yaptıkları,
kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 16 ruhsatsız tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. İzmir Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."

 

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