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Türkiye
AA 19.03.2024 07:54

Bitlis'te yağış heyelana sebep oldu

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağış, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu. O sırada yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bitlis'te yağış heyelana sebep oldu

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkiinde, heyelan meydana geldi.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

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Bitlis Heyelan Yağış
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