Açık 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.03.2024 06:43

Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karar sularına itilen can salındaki 12'si çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında farklı zamanlarda, görevli Sahil Güvenlik Mobil Botları ile Radarı tarafından tespit edilen hareketli 3 lastik bot durdurularak 13'ü çocuk 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:11
"Mahzen" operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildi: 25 gözaltı
08:01
Bitlis'te yağış heyelana sebep oldu
07:44
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki bir duvara püskürttüğü boyayla ortaya çıktı
07:36
Kakao fabrikaları üretimi durdurdu, çikolata krizi kapıda
07:26
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor
07:13
Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi
8 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yoğun kar geliyor
8 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yoğun kar geliyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ