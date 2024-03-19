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Türkiye
AA 19.03.2024 06:15

Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla dev Türk bayrağı ile 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye topraklarının şehitlerin kanları ile sulanmasıyla bugünlere gelindiğini ifade eden Kesimoğlu, "Çanakkale Savaşı'mız, Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü niteliğindedir. Yüzlerce, binlerce, on binlerce şehidimiz, isimsiz kahramanlar olarak, kefensiz kahramanlar olarak Çanakkale'de yaşamlarını yitirdiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, CHP İl Başkanı Bora Terzi, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Kırklareli Çanakkale Zaferi
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