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Türkiye
AA 16.03.2024 01:12

'Mahzen-9' operasyonlarında Kayseri'de yakalanan 13 kişi tutuklandı

6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı.

'Mahzen-9' operasyonlarında Kayseri'de yakalanan 13 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

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