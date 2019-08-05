İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi, HGS cezalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Zamanında bildirilmeyen ceza iptal edildi.

2017 yılında İstanbul'da Avrasya Tüneli'nden 2 kez geçen bir sürücüye HGS bakiyesinde para olmadığı için 33 lira 20 kuruş ceza kesildi. Bu para cezasını 15 gün içinde ödemesi gerekiyordu ancak kendisine ceza bildirisi bir ay sonra yapıldı. Zamanında ödenmediği için ceza 365 lira 20 kuruş oldu.

Sürücü ihlali öğrendiği an, geçiş tutarını 33 lira 20 kuruş olarak posta ile ilgili şirkete gönderdi, ödeme kabul edilmedi.

Tüketici Hakem Heyeti cezayı iptal etti

Sürücüye, 4 ay sonra da ihlalli geçiş bedelinin ödenmesine ilişkin ihtar bildirimi tebliğ edildi. Sürücü harekete geçti, Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet 332 liralık cezanın iptaline, 33 lira 20 kuruşluk geçiş ücretinin ise ödemesine karar verdi.

Üst mahkeme cezanın iptaline karar verdi

Bu kararı kabul etmeyen şirket kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Ancak, İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi de iki geçiş ücreti olan 33 TL 20 kuruşun ödenmesine, bildirimsiz kesilen ceza olan 332 TL’nin ise iptaline karar verdi.

"Bildirim yapılmadan ceza tahakkuk ettirilmez"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Avrasya Tüneli işletmesi 18 sayfalık 15 avukat imzalı savunma gönderdi. Kendi savunmasında bildirim zorunluluğu olmadığından bahsediyor. Ama hukukta bir temel kuraldır. Bildirim yapılır, tebliğ edilir. Bildirim yapılmadan ceza tahakkuk ettirilmez." dedi.

Yüzlerce sürücü, köprü ve otoyollarda benzer sorunlarla karşılaşıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Volkan Tay