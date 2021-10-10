Safranbolu’ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin 4’üncü büyük mağarası Bulak (Mencilis) Mağarası’na gelen doğa araştırmacıları Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk, yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için araştırma yaptı.

Yer yüzeyinden ortalama 650 metre aşağıda ortalama sıcaklığın 15 derece, nem yüzeyinin ise yüzde 70 seviyelerinde olduğu 3 bin metrelik zorlu yürüyüş kask kameraları ile kayıt altına alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Arapça yazının tarihi inceleme sonunda belli olacak

Cemil Belder, mağaranın 2 bin 150’nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir yazı gördü.

Belder, fotoğraflarını çektiği yazıyı, mağaranın çıkışında ne yazdığını öğrenmek için ilçedeki bir hattatın yanına gitti. Belder, 1261 (1845 Miladi) "İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz. Feyzi İzzet” yazdığını öğrenince şaşırdı. Yazının o tarihlerde yazılıp yazılmadığı inceleme sonrası belli olacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu çeviriyi okuduğumda şaşkınlık yaşadım"

Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, “Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150’nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca yazılar oldu. Yazıları belirli-belirsiz gördüğümde tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Araştırmak için fotoğraflarını çektim. Safranbolu Tarihi Çarşı’da bulunan Hattat Usame Yakışır hocaya ulaştım. Kendisi bu görselleri incelediğinde çevrisini yaparak bana kağıtta uzattı. Çeviriyi okuduğumda oldukça şaşırdım. Çünkü sadece bir tarih ve isim bekliyordum. Ama bunun çok daha ötesinde bir mesaj çıktı. ‘1261 (1845 Miladi) İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi İzzet.’ Yazıyordu bu notta. Bu çeviriyi okuduğumda şaşkınlık yaşadım’’ dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bölgede yaptığı araştırmalarda yöre halkının mağarayı ‘Döngel’ Mağarası olarak isimlendirdiğine şahit olduğuna dikkat çeken Belder , "Acaba bu mesajın içerisinde yer alan kayıp kişiler sebebiyle mi mağaraya ‘Döngel’ mağarası denildiğini düşündük’’ diye konuştu.