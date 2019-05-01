Türkiye
Maden ocağında traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:18 - Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:21
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kef bölgesinde bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında krom taşıyan 46 yaşındaki Musa Şahinoğlu'nun kullandığı traktör devrildi.
Sürücü Şahinoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Traktörde bulunan ve yaralanan Hasan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Alacakaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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