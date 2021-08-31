19 yaşındaki Zeynep Günay, ailesiyle birlikte pazartesi günü Avcılar'da gittiği lunaparkta "kamikaze" olarak bilinen oyuncağa bindi.

Genç kız bir süre sonra fenalaştı, inmek istedi. Kızlarının durumunu gören aile, oyuncağa müdahale etmesi için görevlileri uyardı; ancak iddiaya göre

ailenin ısrar etmesine karşın lunaparktaki görevliler oralı olmadı.

Uzun uğraşlar sonucunda oyuncak durduruldu.

Genç kızın fenalaşmasına rağmen oyuncağın durdurulmadığı öne sürüldü

Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ancak yine iddiaya göre, görevliler aileyi ciddiye almadı. Aileye, "2-3 tokat atın, kolonya verin, çocuk kendine gelir” denildi.

Aile bireyleri kendi imkanları ile 112 Acil Servisi'nden yardım talep etti. Genç kız geç de olsa ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Günay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Bir ihmal var, şikayetçiyiz"

Zeynep Günay'ın amcası Fatih Günay, "Hastanenin bize dediği bayılma ve kusmadan dolayı akciğerine gitmiş, nefessiz kaldığından dolayı kalbi durmuş. Kesinlikle burada çok büyük bir ihmal var doktorun bize dediği çok geç kalınmış, ilk yardım olsa böyle olmazdı neticede onların çok büyük bir ihmali var şikayetçiyiz" dedi.