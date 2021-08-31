Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul İkitelli’de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı.https://t.co/lYmZYG9jJn pic.twitter.com/seHh7OsvvE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2021

Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekipler söndürme çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

[Fotoğraf: DHA]

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul İtfaiyesi yangına ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale edildi.

Yangının ilk çıktığı sırada müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralandığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla saatler sonra söndürüldü.