Türkiye
LPG deposundaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Lina' buldu07 Eylül 2019 Cumartesi 08:54 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:46
Van'da bir araçta yapılan aramada, 40 paket halinde toplam 20 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Durdurulan araçta narkotik madde arama köpeği "Lina" ile birlikte detaylı arama yapıldı.
Aramada, aracın yakıt tankına gizlenmiş 40 paket halinde, toplam 20 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.Ç. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
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