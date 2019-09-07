Hakkari-Van karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta narkotik madde arama köpeği "Lina" ile birlikte detaylı arama yapıldı.

Aramada, aracın yakıt tankına gizlenmiş 40 paket halinde, toplam 20 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.Ç. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber