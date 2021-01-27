Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde il genelinde ilk kez radyo televizyon alanı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula sağlanan yaklaşık 300 bin lira ödenekle profesyonel televizyon stüdyosu kuruldu.

Kameraların, ışık ve ses sistemlerinin, dekor ve reji odasının bulunduğu stüdyoda, COVID-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilince uzaktan eğitime yönelik ders içerikleri üretilmeye başlandı.

"EBA'ya içerik üreten 11 ilden biriyiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa'nın yeterli teknik altyapısıyla Türkiye'de EBA TV çekimlerinin hazırlandığı 11 ilden biri olduğunu söyledi:

"Arkadaşlarımız 300'e yakın çekim yaptı, bunlar EBA'da yayımlandı. Sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerdeki öğrencilerimiz de bu içeriklerden faydalandı. Bu da ayrıca okulumuz ve Manisa adına bize gurur veriyor.”

Stüdyoda tüm ekipmanlar var

Okulun müdürü Sayim Can da bu yıl ilk kez radyo televizyon bölümüne öğrenci aldıklarını dile getirerek, okulun yerel bir televizyonda olması gereken tüm ekipmana sahip olduğunu, öğrencilerin eşsiz bir ortamda eğitim gördüğünü söyledi.

Tüm çekim aşamalarını öğretmenler yapıyor

Lisenin Radyo Televizyon Bölümü Öğretmeni Süleyman Kara, bölümün açılmasından ve stüdyonun kurulmasından memnun olduğunu söyledi:

"Çekim aşamasından, montajına ve dil kontrolüne kadar hepsi öğretmenlerimiz tarafından yapılıyor. Kendi imkanlarımızla okulumuzda başladık. Hatta yaz tatili döneminde bile çekimler yapmıştık, çekimlerimiz devam ediyor."

