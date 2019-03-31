Parti genel başkanları sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çukurambar Arjantin İlkokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 4202 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı, uğurlu olsun." dileğinde bulundu.

Milyonlarca vatandaşın sandığa giderek oylarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. Gerçekten de tam bir bahar var. İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

"Cumhur İttifakı'na oy verdim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu'na geldi.

Görevlilerle tokalaşan Bahçeli, 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, "Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinin millet ve bütün siyasi partiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler. Olgunluk, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na oy verdim." yanıtını verdi.

Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar'da kullandı.

Akşener, 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle ve CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kılıç ile selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, uzunca ve hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bütün adaylara başarılar dileyen Akşener, "Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak inşallah, İstanbul iyi olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "Ankara'da. Şimdi, buradan Ankara'ya gidiyorum. Genel merkezde." dedi.

Akşener, "Sandıktan sizce ne çıkar?" sorusuna ise "İyi bir sonuç çıkacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA