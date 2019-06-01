33 yaşındaki Cavit Öztürk idaresindeki otomobil, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet Dağlı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 14 yaşındaki Nisa Öztürk ve 19 yaşındaki Feyza Çaymaz yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılardan Nisa Öztürk'ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak için ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA