15 Haziran 2018'de Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in, 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı, aralarında aile yakınlarının da olduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşma gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna kimse alınmadı.

Kısa süren duruşmanın ardından amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma ise 3 Temmuz'da yapılacak.

6 kişinin de tutuksuz olarak yargılandığı davada, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.