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Türkiye
DHA 30.09.2023 16:22

Levyeyle kapısını açamadıkları dükkana araç ile girdiler

İstanbul Başakşehir'de, bir iş yerini soymak isteyen hırsızlar, levye ile kapıyı kıramayınca içeri araçla daldı. Site güvenliklerinin müdahalesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Olay, önceki gün gece 01.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.

Plakasız panelvan araçla elektrik malzemeleri satan bir işyerine gelen hırsızlar, işyerinin kapılasını levye ile kırmak istedi ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine hırsızlar, geldikleri araç ile içeri daldı. O sırada iş yerinin bulunduğu sitenin güvenlikleri hırsızları fark etti. Görevliler şüphelilere bağırarak tepki gösterirken hırsızlar güvenliğe aldırmadan soyguna devam etti.

Bir güvenlik görevlisinin aracı yumruklaması üzerine korkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

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