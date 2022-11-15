Fatih Karagümrük'teki bir depoda çalışan inşaat işçileri, bir kedinin sürekli miyavladığını duydu.

Sese yönelen inşaat ustası Tuncay Altun, lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu binadan dışarı çıkardı.

Diğer işçilerin de yardımıyla lavabo çekiçle kırılıp, kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi annesinin yanına götürüldü.

O anlar işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kedinin o halini görünce şok oldum"

Kediyi kurtaran Altun, "Hayvanın o halini görünce şok oldum. Lavaboyu alarak arkadaşların yanına gittim. Arkadaşlarla beraber lavaboyu kırarak kediyi özgürlüğüne kavuşturduk. 2-3 gün kaldığı için önce kendine gelemedi. Kendine geldikten sonra annesine götürdüm. Annesi de emzirdi. Şu an durumu iyi. Hayvanı öyle görüce şaşırdım. Hayvana zarar vermeden lavaboyu çekiç yardımıyla kırdık. O gün orada olmasaydım ölebilirdi" dedi.