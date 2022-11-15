Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam" mesajını paylaştı.
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Etiketler: Eren Operasyonları Süleyman Soylu Terörle Mücadele
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