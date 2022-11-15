Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde Pelit Sokakta meydana geldi.

Vatandaşların iddiasına göre minibüs şoförü, güzergahı olmamasına rağmen sokağa hızlı girdi. Sokağa süratli giren minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedip sokakta park halinde bulunan 7 araca çarptı. Mahalle sakinleri ise kazanın gürültüsüyle sokağa döküldü.

Kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri ve araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Kazanın şiddetiyle mahalle savaş alanına dönerken 7 araçta ise maddi hasar oluştu.

Minibüsün süratli çarpmasının etkisiyle evin önünde park halinde bulunan iki araç evin bahçe duvarını yıktı. Kazada hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekilirken, mahalle sakinleri minibüs şoförünün uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu iddia etti.