AA 30.03.2026 09:40

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 polisimiz şehit oldu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servisin bariyerlere çarpması sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 polisimiz şehit oldu

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çalışması sonucu polis servis aracı ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.

1 Polis şehit oldu

Kazada kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kazada 1'i ağır 17 polis memurunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Kazada, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" bilgisi verildi.

