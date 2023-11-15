Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Emre Bayrak'ın kullandığı tır sağ şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen tır, bariyerleri aşarak orta refüjde durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtarırken Özbekistan uyruklu Davlydova Ranokhon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada tır şoförü Emre Bayrak da yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.