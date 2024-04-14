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Türkiye
AA 14.04.2024 06:34

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı kamyonet, Sevindikli mevkiinde, A.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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