Açık 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.04.2024 03:49

Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşağında Efecan Y. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Oğuzhan B. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonrasında Altan G. yönetimindeki otomobil de bu araçlara çarptı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yol kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ama araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar alt geçitte mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:08
İstanbul ve Ankara'da ağır tonajlı araçlara giriş yasağı
03:29
BM, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı
03:47
İsrail: İran'ın saldırısında bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu
03:18
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD, İran'a karşı İsrail'e destek verirse pişman olur
03:13
İngiltere, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait ilave jetleri Orta Doğu'ya konuşlandırdı
03:15
Ürdün hava sahasının kapalı tutulma süresi uzatıldı
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
FOTO FOKUS
70 kilometrelik araç kuyruğu
70 kilometrelik araç kuyruğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ