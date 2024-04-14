Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşağında Efecan Y. yönetimindeki otomobile, arkasından gelen Oğuzhan B. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonrasında Altan G. yönetimindeki otomobil de bu araçlara çarptı.



Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Yol kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ama araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.