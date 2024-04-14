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Türkiye
AA 14.04.2024 06:08

İki kişi arasındaki silahlı kavgada seken mermiyle yaralandı

Bursa'da alışveriş merkezindeki eğlence mekanında oturan müşteri, 2 kişi arasındaki silahlı kavga sırasında seken mermiyle yaralandı.

İki kişi arasındaki silahlı kavgada seken mermiyle yaralandı
[Fotograf: DHA]

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki mekanda, S.H. ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabancasıyla ateş etti. S.H'yi ıskalayan mermi, sekerek mekanda oturan H.G'nin bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavganın taraflarını ayırmakta zorlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.G, yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Kavga eden 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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