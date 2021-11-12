İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması kapsamında Afyonkarahibar-Kütahya yolu üzerinde bir aracı durdurdu.

Sürücü S.Ö.'yü gözaltına alan ekiplerin araçta yaptıkları aramada, motor içinde beze sarılmış vaziyette kalaşnikof, şarjör, 15 şarjör içinde kalaşnikof mermisi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından zanlının 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün ölümüyle sonuçlanan silahlı soygun olayının faili olduğu belirlendi.

S.Ö., Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüyle neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.