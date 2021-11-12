Yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak getirilen kadınların çete tarafından kimlik ve pasaportlarına el konulduktan sonra borçlandırıldıkları, ödeme için tehdit edilerek fuhuşa zorlandıkları belirtildi.

3 ay takip ettiler

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Zorla fuhuş yaptırılan ve yaşları 21 ile 35 arasında değişen Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu 11 kadın kurtarılırken, olayla ilgili D.B., H.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Fuhuşta kullanılan otelin yetkilileri K.L., R.Y., A.O.U., O.K. ve E.K. adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

11 kadın ülkelerine gönderilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.