Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Işıklarda duramayan otomobil önündeki araca çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiinde meydana geldi.
Samsun istikametinde seyir halinde ilerlerken Beylerce mevkiindeki trafik ışıklarında duran T.B. yönetimindeki otomobile, aynı yönde giden O.Ş. yönetimindeki otomobil duramayarak arkadan çarptı.
Çarpma sonucu sürücü T.B. yaralandı. Yaralı T.B., olay yerine giden 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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