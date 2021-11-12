Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mustafa Cengiz idaresindeki otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Çalabaş köyü mevkiinde Okan Sadioğlu'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ardahan Trafik Kazası
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