İlk ve ortaöğretim öğrencileri için 15-19 Kasım arasındaki ara tatil başladı. Çocuklarıyla il dışında tatil yapmak isteyen aileler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Seyahat etmek için gelen yolcular ateş ölçümü sonrası terminale alınıyor. Otobüsler yolculuk öncesinde dezenfekte ediliyor.

HES kodu uyarısı

AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, "Biletlemelerde HES kodu olmadan işlem yaptırmıyoruz, yapan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bugüne kadar öyle bir firma ile karşılaşmadık. Şu anda yolcu oranını günlük bazda söylersek, yüzde 5 oranında bir artış var. Asıl yoğunluk cumartesi olacağı için artışı o gün bekliyoruz" dedi.