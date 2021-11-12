Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
AŞTİ'de ara tatil yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesi son ders zilinin çalmasıyla Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.
İlk ve ortaöğretim öğrencileri için 15-19 Kasım arasındaki ara tatil başladı. Çocuklarıyla il dışında tatil yapmak isteyen aileler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.
Seyahat etmek için gelen yolcular ateş ölçümü sonrası terminale alınıyor. Otobüsler yolculuk öncesinde dezenfekte ediliyor.
HES kodu uyarısı
AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, "Biletlemelerde HES kodu olmadan işlem yaptırmıyoruz, yapan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bugüne kadar öyle bir firma ile karşılaşmadık. Şu anda yolcu oranını günlük bazda söylersek, yüzde 5 oranında bir artış var. Asıl yoğunluk cumartesi olacağı için artışı o gün bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı
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