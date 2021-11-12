Olay, 7 Kasım Pazar günü saat 08.30 sıralarında Kâğıthane’de meydana geldi.

H.Ç., isimli kişi Kâğıthane’den İETT otobüsüne bindi. H.Ç., kız arkadaşından aldığı toplu taşıma kartını kullandı. Bu sırada, otobüs şoförü kendisine ait olmayan toplu taşıma kartının kullandığı için şüpheliyi uyardı.

Aralarında yaşanan kısa süreli bir tartışmanın ardından H.Ç., üzerinde bulunan bıçakla İETT şoförüne saldırdı.

Kavganın ardında olay yerine gelen polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, H.Ç., isimli kişi önceki gün, Kâğıthane'de Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan ve "tehdit" ile "kasten yaralama" suçlarından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.