Parçalı Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 12.10.2025 09:29

Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile "sarı" kod uyarısı

Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar ve yağış beklenen 6 ili sarı kodla uyardı.

Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile "sarı" kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile "sarı" kod uyarısı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 6 il ise şöyle:

Adana: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Artvin: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Hatay: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Rize: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Osmaniye: Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Samsun'da şap karantinası başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 3 Katarlı diplomat hayatını kaybetti
08:40
Samsun'da şap karantinası başlatıldı
07:34
Meksika'da sel: 42 kişi hayatını kaybetti
07:00
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
06:35
Denizli'de evin tavanı çöktü: 6 yaralı
01:02
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Almanya'da "Gazze için birlikte" yürüyüşü düzenlendi
Almanya'da "Gazze için birlikte" yürüyüşü düzenlendi
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ