Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 19 ile "sarı" kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ağrı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Artvin: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Batman: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bingöl: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bitlis: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Diyarbakır: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Elazığ: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum: Kuvvetli yağış bekleniyor
Hatay: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kars: Kuvvetli yağış bekleniyor
Mardin: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Muş: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Osmaniye: Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Siirt: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Şanlıurfa: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Van: Kuvvetli yağış bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.