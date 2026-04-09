Az Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2026 12:10

Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Arşiv]

Alınan bilgiye göre, önceki gün Stadyum Mahallesi'ndeki evde, anne D.A.'nın küvette duş aldırmak istediği Zeynep Mira K.'nın soluk borusuna su kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Zeynep Mira K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesinin Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Denizli Boğulma
Sıradaki Haber
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Siirt’te “akıllı hastane" inşaatında sona gelindi
13:18
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile bir araya geldi
13:31
26 bin liralık saç bakımı yaptırdı, '2 dakikaya geliyorum' deyip kaçtı
13:05
İran Adli Tıp Kurumu: İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti
12:40
Bakanlıktan Kars'taki "mera yasağı" iddialarına yalanlama
12:24
Soykırımın mimarı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini belirtti
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ