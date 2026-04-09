Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki çiftçileri topraklarından sürmeye çalışıyor

İsrail ordusunun 26 Kasım 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı ve 5 Aralık'ta da sona erdiğini açıkladığı saldırılarda adı sıklıkla duyulan Teyasir köyüne yönelik baskınlar devam ediyor.

Fanatik İsrailliler, Filistinlilere ve ekmek tekneleri olan mülklerine saldırarak onları bölgeden sürmeye çalışıyor. Köye bu amaçla geçen mart ayında da çok sayıda saldırı düzenlendi. İsrailliler bu saldırılarda Filistinlileri darbetti, araçlarını kundakladı ve hayvanlarını çaldı.

İsrailliler, Filistinli çiftçilere hayatı dar ediyor

Teyasir Köy Meclisi Başkanı Hani Ebu Ali AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye yönelik saldırıların her gün düzenlenir hale geldiğini, köyün yakınlarına kurulan kaçak yerleşimlerle birlikte İsraillilerin, Filistinli çiftçilere hayatı dar etmeye başladığını dile getirdi.

Ebu Ali, "İsrailliler, Filistinli çiftçilerin tarlalarına ve seralarına erişimini engelliyor. Daha dün, tarlalarda onları kovalıyorlardı. Ama buna rağmen çiftçiler ekmek tekneleri için direnmeye devam ediyor." dedi.

Köy ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığına işaret eden Ebu Ali, bu nedenle arazi üzerindeki herhangi bir kısıtlamanın ailelerin gelir kaynağı için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Tehdit altındaki arazilerin yüz ölçümüne ilişkin de Ebu Ali, "Bu araziler 1500 dönüm gibi büyük bir alana tekabül ediyor ancak Filistinliler, mükerrer saldırılar ve kaçak yerleşimler nedeniyle sadece 150 dönümden istifade edebiliyor." bilgisini verdi.

Filistinlilerin uğradığı fiziksel saldırılara da değinen Ebu Ali, gençlerin İsrailliler tarafından darbedildiğini, bu tür saldırılardan yaşlıların bile nasibini aldığını, birkaç hafta önce çadırında darbedilen yaşlı bir köylünün hala hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.

Çiftçiler, tarlalarına yalnız başına gidemiyor

Teyasir köyü sakinlerinden Haldun Derağime ise fanatik İsraillilerin onlarca hayvanını çaldığını, uzun bir aramadan sonra hayvanlarını Ramallah'ta bulduklarını, geri almak için uğraştıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlattı.

Köyün çevresindeki kaçak yerleşimlerin ve fanatik İsraillilerin çiftçilerin gündelik hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Derağime, şöyle konuştu:

"Kimse tarlasına yalnız gidemez. Grup halinde gitmek zorundasınız ki İsrailliler yanınıza gelmeye cesaret edemesin. Evden çıkarken bin kere düşünmek zorundasınız. Çünkü İsrailliler bölgede geziyor ve yalnız olduğunuzda başınıza ne geleceği malum."

İsraillilerin, askerler tarafından korunduğuna işaret eden Derağime, "Arazine gitsen ve İsraillilerle karşılaşsan, askerler direkt ateş açmaya başlıyor." dedi.

Teyasir'deki saldırılar "sessiz tehcir"in bir parçası

Teyasir köyündeki artan bu saldırılar, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'da, kaçak yerleşimler kurarak ve Filistinlilerin, topraklarına ulaşmasına engel olarak dayatılan "de facto" durumun sadece bir örneği.

Uzmanlar, bu durumun, "mükerrer saldırılarla halkı bezdirme" şeklinde uygulanan "sessiz tehcir"in bir parçası olduğunu dile getiriyor. Bu durum, özellikle kuzey Ürdün Vadisi'nde hayati öneme sahip tarım alanlarının demografik yapısını değiştirme tehdidi oluşturuyor.

Daha organize ve yaygın hale geldiği görülen bu saldırılarda İsrailliler, sivillere doğrudan ateş açıyor, Filistinlilerin evlerini ve mülklerini kundaklıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail-ABD’nin İran’a saldırılarının başladığı 28 Şubat'la 28 Mart arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da 443 saldırı gerçekleştirdi.