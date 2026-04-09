AA 09.04.2026 12:02

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen iki sürücüyle yolculara 900 bin lira ceza, ehliyetlerine ise 60 gün el koyma kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı 2 sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar ay trafikten men edilen sürücülere, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne de toplam 251 bin lira ceza uygulandı.

SON HABERLER
13:18
Siirt’te “akıllı hastane" inşaatında sona gelindi
13:18
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile bir araya geldi
13:31
26 bin liralık saç bakımı yaptırdı, '2 dakikaya geliyorum' deyip kaçtı
13:05
İran Adli Tıp Kurumu: İran'da en az 3 bin kişi hayatını kaybetti
12:40
Bakanlıktan Kars'taki "mera yasağı" iddialarına yalanlama
12:24
Soykırımın mimarı Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini belirtti
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ