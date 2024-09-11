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Türkiye
AA 11.09.2024 10:27

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile suça karışanların yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Hacıazizler Mahallesi'nde bir aracı durdurup aradı.

Aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma çerçevesinde R.T. ve T.Y'nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 4 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adliyeye götürülen her iki şüphelinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

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