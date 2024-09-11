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Türkiye
AA 11.09.2024 09:54

GastroAntep Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 14-22 Eylül'de gerçekleştirilecek festivale, Yunanistan, İspanya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerden yıldızlı şefler de katılacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerli ve yabancı şeflerin düzenleyeceği workshop ve etkinliklerle şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılacak. Organizasyonda birçok panel, söyleşi, tiyatro, gezi, sergi ve konser yer alacak.

Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı

Gaziantepli lezzet ustaları festivale hazır

Festival Park alanında düzenlenecek etkinlikte ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edilecek.

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Doç. Dr. Oya Özkanlı, festivalin bölgeye önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Misafirlerin kentin kültürünü de tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Özkanlı, şunları kaydetti:

"Festival yaklaşık 10 yıldır yapılıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan festivalin şehrimize ve ülkemize katkısı çok fazla. Belli kültürlerin inceliklerini dünyanın her yerinden gelen insanlara tanıtmış oluyoruz. Gastronomi yeme ve içme bilimi. Bu bilimin de hem sosyal hem de akademik içeriği var. Akademik içeriği eğitimle yapılıyor. Bu eğitimi bilmeyen öğrenciler için aşina olunmasını sağlıyor. Öğrenciler ve halk televizyondan gördükleri çalışmaları burada deneyimlemiş oluyorlar."

GastroAntep Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı

Festival, yerli ve yabancı turistleri bir araya getirecek 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay da organizasyon kapsamında birçok yerli ve yabancı turistin kente geleceğini belirterek şöyle konuştu:

"Gaziantep'te birçok misafirimizi ağırlayacağız. Yurt dışından şefler gelecek. Birçok gastronomi uzmanı ve yazarını ağırlayacağız. Yaklaşık 30 Michelin yıldızlı şefin gelmesini bekliyoruz. Çok güzel etkinlikler olacak. Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü'nde de lokal şefler yarışmasında 6 üniversite yöresel yemekte yarışacak. Bu tip festivallerin ülkeye ve bölgeye çok katkısı var."

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