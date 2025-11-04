Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
Türkiye
AA 04.11.2025 05:17

Kütahya'da otomobil tıra çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tırın arkasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobil tıra çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İbrahim Aras idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da otomobil tıra çarptı

Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya Trafik Kazası
